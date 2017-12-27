Риски-2018: России грозит раскол элит

Главная опасность, которую таит в себе новый 2018 год для России – раскол политических элит. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

По его оценке, внутриполитическая система страны наверняка будет «сильно ломаться»

«Вектор ее уже обозначен внешним санкционным давлением. Крупные олигархи, которые, в том числе, участвуют во внутренней политике, имея своих лоббистов в Государственной думе, пытаются выступить сторонниками соглашательской позиции с Западом. Запад никакую соглашательскую позицию не воспринимает и увеличивает санкционные обороты. Это внешнее давление станет самым главным фактором во внутриполитической ситуации», – сказал эксперт.

Он пояснил, что в результате внешнего давления на первый план выйдут фигуры, более устойчивые к «финансовой изоляции от Запада» и устойчивые политически.

«А те, кто мыслит глобально, будут находиться в такой ситуации внесисемности», – прогнозирует он.

«Это несет опасность, потому что внешние санкции как раз и ставят целью расколоть элиты, и этот раскол, естественно, на пользу не пойдет», – заключил Рябов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.12.17

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