Риски-2018: Западный «пресс» не даст России заснуть спокойно

В 2018 году Россия снова окажется под прессом Запада, который четко дает понять, что при нынешнем президенте РФ Владимире Путине – продуктивного диалога не будет. Как считает президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов, в сложившейся сложной внешнеполитической и экономической ситуации такое давление, напротив, объединит граждан страны вокруг действующего главы российского государства.

«Внешняя экономическая часть очень напрягающая. Здесь успехов ждать не надо, потому что иностранцы дают явно понять, что до тех пор, пока Путин будет президентом России, с Россией они разговаривать не хотят – это говорится уже практически открытым текстом», – констатировал Куртов в интервью РИА «Новый День».

Он также отметил, что в следующем году сохраняется риск исключения России из «экономического, особенно, финансового, всемирного оборота» и «отключения от банковской системы».

«Это грозит потерей иностранных инвестиций, которые и так в этом году сильно растаяли. Только за 2017 год за границу уже выведено $800 млн иностранного капитала. Будет продолжение санкций, на которые намекают, и на которых будут настаивать иностранцы, ведомые американцами», – сказал он.

В этой связи эксперт отметил, что рассчитывать на поддержку во внешней политике России не на кого.

«Мы, к сожалению, не приобрели не только новых друзей, но даже партнеров. Те, с кем мы сейчас ситуативно улучшаем отношения, например, странами Арабского мира. Но они никогда не будут, наверное, долгосрочными и внятными партнерами для России, потому что у нас очень разные внешнеполитические задачи», – пояснил он.

Вместе с тем Куртов обратил внимание, что «западные партнеры», которые стремятся расколоть российское общество, скорее всего, получат обратный эффект.

«Внутри у нас вот это внешнее давление будет формировать все большую цементацию ядра общества. Люди будут спокойнее, будут надеяться на то, что президент останется с ними, что он сможет удержать от всего. Люди, которые голосуют за Путина, а их большинство, они будут сплачиваться вокруг него, и его политики и будут принимать любые изменения снаружи, как попытку давления на Россию, что и будет заставлять еще более держаться друга за друга», – полагает Куртов.

Он также обратил внимание на то, что во внутренней политике возможны определенные трансформации, связанные с изменением расстановки сил.

«Что касается системного политического поля – таких партий, как «Справедливая Россия», особого развития там, судя по всему, не предполагается. Несмотря на очевидность того, что Путин – президент всей России, как они утверждают, партия, особенно парламентская партия, должна на выборах президента выдвигать своего кандидата. То, что они не предоставили обществу своего человека в качестве кандидата, свидетельствует о ее маломощности. Наверное, кого-то мы потеряем на этом пути, особенно, это будет проявляться в региональных выборах, потому что значимость небольших парламентских партий все меньше и меньше», – считает Куртов.

В то же время он обратил внимание, что на «альтернативном политическом поле» сохранятся нынешние тенденции.

«Навальный и ему подобные господа не оставят попыток доказать свою линию и расширять свою сферу влияния. Тем более, они достаточно грамотно работают с новыми медиа, и это может давать эффект», – заключил Куртов.

Москва, Мария Вяткина

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