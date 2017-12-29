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Пятница, 29 декабря 2017, 11:48 мск

Москва

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ЧП в Москве: автобус въехал в остановку, есть жертвы

Сегодня утром в Москве снова произошло страшное дорожно-транспортное происшествие: рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе города, в результате чего погибли два человека, передает «Интерфакс».

Это уже второй за неделю случай с наездом автобуса на людей в Москве. 25 декабря около дома №3 на Славянском бульваре автобус въехал в подземный переход. Тогда погибли четыре человека, пострадали еще 11 человек, девять из которых были госпитализированы.

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