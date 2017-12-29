Врезался в остановку: возбуждено уголовное дело

Очередное ЧП с пассажирским автобусом, который сегодня врезался в остановку, стало поводом для возбуждения уголовного дела. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, расследование ведется в рамках ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По предварительным данным, утром 29 декабря водитель маршрутного автобуса, находясь вблизи станции метро «Сходненская», не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате чего пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

В настоящее время следователи работают на месте, проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.12.17

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