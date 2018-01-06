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Суббота, 6 января 2018, 16:33 мск

Москва

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Стрельба в подмосковном Подольске: ранены двое

Сегодня ночью в подмосковном Подольское произошло ЧП со стрельбой, в результате чего двое человек получили ранения. Инцидент произошел в доме на Профсоюзной улице, передает «РЕН ТВ».

Как сообщается, неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил двух мужчин. Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. Ведется поиск стрелка.

Москва, Светлана Антонова

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