Депутатский дебош: пьяный народный избранник чуть не задавил полицейского

В Москве разгорается громкий скандал вокруг депутата поселения Рязановское Сергея Кравцова. По данным СМИ, народный избранник устроил пьяный дебош и чуть не задавил сотрудника полиции. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 января, передает «РЕН ТВ».

Сообщается, что сотрудники полиции прибыли на вызов о нападении неизвестного мужчины на пассажирку такси. На месте ЧП к моменту прибытия полицейских такси уже не было. Как выяснилось, девушке удалось отбиться от нападавшего, однако правоохранители обнаружили предполагаемого нарушителя.

Мужчина, от которого пахло алкоголем, сидел за рулем автомобиля марки BMW X6. Когда сотрудник полиции попросил водителя покинуть машину, он отказался и заявил, что является депутатом. После неоднократных требований полицейских дебошир попытался скрыться. Один из стражей порядка преградил ему путь, но водитель не остановился, сбил правоохранителя и наехал ему на ногу.

Чтобы остановить пьяного водителя, полицейскому пришлось достать табельное оружие. Увидев пистолет, дебошир вышел из автомобиля и сдался.

Нарушителем правопорядка оказался депутат совета депутатов Рязановского поселения новой Москвы Сергей Кравцов.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.01.18

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