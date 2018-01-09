Пожар в Подмосковье: погибли двое взрослых и их маленькие дети

Четыре человека, в том числе малолетние дети, стали жертвами страшного пожара в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, возгорание произошло на 4-м этаже многоквартирного дома на Бероунской улице. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела жильцов 5-го этажа, которые отравились продуктами горения. Погибшие – 35-летний мужчина, 28-летняя женщина и двое их детей 2012 и 2014 годов рождения.

По предварительным данным, причиной пожара стала короткое замыкание электропроводки. По факту случившегося организована доследственная проверка.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.18

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