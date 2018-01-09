«Здесь даже солнца не видно»: Роспотребнадзор меняет санитарные нормы под реновацию

Московские власти готовы пойти на все в угоду строительному лобби, даже лишить москвичей солнечного света – Роспотребнадзор готов подогнать соответствующие санитарные нормы под собянинскую программу реновации жилья. В ближайшее время, скорее всего, они уже будут официально закреплены, пишут «Известия».

Как стало известно, в ведомстве разработан проект «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях для территории города Москвы», которые коснутся всех столичных новостроек.

В частности, в СанПиНе смягчены требования к инсоляции (облучению поверхности солнечным светом). Если по предыдущим нормам, солнечный свет должен непрерывно проникать в квартиры не менее двух часов в сутки в течение полугода – с 22 марта до 22 сентября, то в будущих новостройках в течение всего 4 месяцев – с 22 апреля по 22 августа.

Кроме этого, проект «решает» проблему автостоянок в московских дворах. Предполагается, что парковки в новых жилых комплексах будут установлены не только в подвальных и цокольных этажах, но и на первом и последующих наземных этажах многоквартирных домов, при этом они должны быть «отделены от жилой части здания этажом нежилого назначения и иметь определенное расстояние от въезда-выезда до окон жилых комнат квартир».

«Санитарные правила для московской агломерации актуализируются в связи с урбанизацией», – прокомментировали проект изменений в Роспотребнадзоре.

Между тем, эксперты уже начинают бить тревогу. Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов обратил внимание, что для изменения санитарных правил требуется научное обоснование.

Он подчеркнул, что, согласно исследованиям, уменьшение инсоляции увеличивает вероятность некоторых заболеваний, в том числе онкологических.

Директор федерального Научно-исследовательского института строительной физики Российской академии архитектурных и строительных наук Игорь Шубин со своей стороны отметил, что смягчение санитарных норм может негативно сказаться на здоровье москвичей. При этом он выразил уверенность, что данный шаг преследует сугубо материальные цели.

«Земля дорогая, нужно вписываться в бюджет, плотность застройки повышена», – пояснил он.

В то же время Шубин отметил, что строительство многоэтажных стоянок может позитивно сказаться на проблеме парковки, и напомнил, что в Чикаго есть здания, в которых стоянки занимают десять этажей.

Между тем исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский считает, что для застройщиков такие проекты с парковками в домах будут невыгодны. По его мнению, первые этажи целесообразнее использовать для размещения магазинов, ремонтных мастерских или организаций здравоохранения.

Отмечается, что времени для публичного обсуждения проекта СанПиНов осталось немного – до конца января. Когда конкретно новые правила вступят в силу пока неизвестно, но в Роспотребнадзоре подчеркнули, что это произойдет после рассмотрения проекта всеми заинтересованными сторонами.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что требования к инсоляции новостроек в 2017 году смягчены по всей центральной зоне страны – территория 58° с. ш. – 48° с. ш. – от Великого Новгорода до Хабаровска.

Напомним, в мае 2017 года были также смягчены нормы (на полчаса) солнечной освещенности для детских игровых и спортивных площадок, а также площадок дошкольных организаций и зон отдыха общеобразовательных школ.

Роспотребнадзоре пояснили, что проект был разработан в целях актуализации норм инсоляции и солнцезащиты «в связи с интенсификацией строительства зданий и сооружений, в том числе в условиях сложившейся городской застройки».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», главная проблема, с которой столкнется Москва в ближайшее десятилетие – перенаселение в связи с тотальной застройкой города, в результате чего, по оценке экспертов, появится «сверхагломерация» с населением более 30 млн человек.

«Это будет мегаполис, в котором будет жить больше 20 % населения страны. Зачем это? С какой целью они (власти) пытаются реализовать модель, которая в свое время в Мексике и других странах мира привела к гигантской нищете и гигантскому расслоению общества и нарушению прав человека? Москва выкачивает не только деньги, она выкачивает людей. «Ребята, бросайте свои темные деревни, там нечего делать, приезжайте к нам сюда», – говорит она (столица). Это действительно страшная проблема – создание страны, где пустые, вымершие окраины, где некому на кладбище сходить, оградку на могиле поправить», – отмечал член Бюро партии «Яблоко» Андрей Бабушкин.

По его словам, властям не удастся обеспечить такое огромное количество людей, привлеченных в Москву не только должными социальными условиями, но даже просто питьевой чистой водой, в результате столица с новой силой будет вынуждена выкачивать из страны ресурсы для обеспечения хоть какой-то жизнедеятельности.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.01.18

В УрФУ согласились с критикой Соловьева в адрес преподавателя, рассказавшего детям о поколении коррупционеров. / ФАС заподозрила московского поставщика тепла в нарушении закона. / Меняю мост на подпись. Почему электорат Путина делегирует ему региональные полномочия (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»