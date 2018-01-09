В Москве иномарка сбила женщину с коляской

В московском районе Восточное Дегунино иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу с детской коляской. ДТП произошло на улице Дубнинская.

Мать с ребенком в коляске переходила улицу по пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль KIA. В результате годовалый малыш получил травмы и был госпитализирован. Женщина не пострадала, передает «РЕН-ТВ».

Полиция устанавливает обстоятельства дорожного инцидента.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.01.18

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