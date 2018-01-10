В Москве у магазина «Пятерочка» обнаружен повешенный мужчина

В Москве в районе Люблино обнаружено тело повешенного мужчины. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По имеющимся данным, тело 40-45 летнего погибшего было обнаружено еще утром 9 января на Краснодарской улице, передает Life. Как уточняет агентство «Москва», труп висел на дереве на веревке около магазина «Пятерочка». На момент обнаружения он был мертв около трех часов.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.01.18

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