В Москве педофил увез девочку в багажнике машины

В Москве педофил изнасиловал и похитил 12-летнюю девочку. Злоумышленник скрылся на автомобиле, при этом пострадавшая предположительно находится в багажнике, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что полиция ведет розыск автомобиля Nissan со столичными номерами, в которой находится подозреваемый.

Других подробностей пока не сообщается.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.01.18

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