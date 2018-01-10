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Среда, 10 января 2018, 14:37 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве педофил увез девочку в багажнике машины

В Москве педофил изнасиловал и похитил 12-летнюю девочку. Злоумышленник скрылся на автомобиле, при этом пострадавшая предположительно находится в багажнике, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что полиция ведет розыск автомобиля Nissan со столичными номерами, в которой находится подозреваемый.

Других подробностей пока не сообщается.

Москва, Ольга Ветрова

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