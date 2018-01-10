В Подмосковье капитан юстиции, не пропустивший в лифт генералов, получил выговор

В Подмосковье капитан юстиции, зашедший в лифт раньше двух генералов, подвергнут дисциплинарному взысканию. Старший следователь 4 отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области В.Савченко получил выговор за «несоблюдение субординации и проявления неуважения к руководству».

Ролик со скандальным инцидентом уже появился в сети. На его кадрах видно, как мужчина в гражданской одежде, стоящий ближе к подъемнику, двинулся к кабине, но затем обернулся на двух человек в форме – начальника ГУ МВД по Московской области генерал-лейтенанта Виктора Паукова и его заместителя – генерал-майора полиции Виктора Ищенко. Увидев, что они остановились, вошел в лифт, в котором уже находились люди.

Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД, Савченко «позволил себе неуважительное поведение по отношению как к коллегам по службе, так и к руководству».

Начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова подчеркнула, что при поступлении в органы полицейские «берут на себя ряд обязательств и ограничений, связанных с несением службы, в том числе по соблюдению дисциплинарного устава органов внутренних дел РФ, который обязывает «соблюдать требования к служебному поведению», «соблюдать субординацию» и «проявлять уважение ко всем сотрудникам, вне зависимости от их служебного положения и места службы».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.18

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