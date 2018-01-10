Задержан организатор подмосковного нападения на фельдъегерей

Правоохранительные органы задержали предполагаемого организатора резонансного нападения на сотрудников на сотрудников фельдъегерской службы, которое было совершено в сентябре 2016 года в Подмосковье. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, операция проводилась с участием сотрудников ФСБ и МВД.

Напомним, 9 сентября 2016 года около 12 часов на участке дороги ведущей из аэропорта «Домодедово» в Москву предположительно шестеро неизвестных напали на автомобиль фельдъегерской службы, в котором находились четверо сотрудников и один водитель. Преступники отогнали автомобиль на территорию поселка Чурилково городского округа Домодедово, где распылив баллончик с газом в лицо сотрудникам, после чего похитили четыре табельных пистолета, спецпочту и личные вещи.

В сентябре и октябре 2016 года удалось установить и задержать троих нападавших, которым было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предполагаемый организатор преступления скрылся и был объявлен в розыск. 7 сентября 2017 года мужчине заочно было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, совершенное организованной группой с применением насилия), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем, совершенное с применением насилия), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение оружия).

«Благодаря грамотно спланированным действиям следователя СК совместно с сотрудниками ГУР МВД России и ФСБ России удалось не только установить местонахождение организатора, но и его причастность к совершенному преступлению. Обвиняемый задержан, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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