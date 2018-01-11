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Четверг, 11 января 2018, 13:14 мск

Москва

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Творческое мошенничество: москвич получил 50 млн рублей под залог поддельных картин

Московские полицейские задержали подозреваемого в крупном мошенничестве: 26-летний москвич получил 50 млн рублей под залог поддельных картин. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, подозреваемый и его соучастники под видом работников одного из столичных музеев заключили с мужчиной договор займа под залог дорогостоящих картин известных художников. При этом мошенники «подтвердили» их подлинность заключениями искусствоведов. Однако после передачи денег оказалось, что и картины, и удостоверения – фальшивые.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Москвич заключен под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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