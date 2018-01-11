российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 января 2018, 14:56 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

ЧП в Химкинском водохранилище: мужчина провалился под лед

Мужчина едва не утонул в Химкинском водохранилище: он провалился под лед в районе Речного вокзала напротив причала №3-4. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о ЧП поступило сегодня в 13:21. На помощь к утопающему были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения.

Пострадавшего вытащили из воды и передали для осмотра службе «скорой помощи».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.01.18

«Скоро заявят об атомной бомбе на борту Ту-154»: в Москве ответили на версию о взрыве самолета Качиньского. Выводы польской комиссии прокомментировали в СКР и Совфеде. / В ЮАР буйствует смертельно опасная зараза. / Политолог о сопредседателях штаба Путина: «Это просто билборд, символизирующий несколько тем кампании». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Творческое мошенничество: москвич получил 50 млн рублей под залог поддельных картин

В Москве педофил увез девочку в багажнике машины

В Москве у магазина «Пятерочка» обнаружен повешенный мужчина

В Москве иномарка сбила женщину с коляской

Наотмечалась! Автоледи обстреляла прохожих и машины в центре Москвы

Депутатский дебош: пьяный народный избранник чуть не задавил полицейского

Врезался в остановку: возбуждено уголовное дело

ЧП в Москве: автобус въехал в остановку, есть жертвы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров