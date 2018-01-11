ЧП в Химкинском водохранилище: мужчина провалился под лед

Мужчина едва не утонул в Химкинском водохранилище: он провалился под лед в районе Речного вокзала напротив причала №3-4. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о ЧП поступило сегодня в 13:21. На помощь к утопающему были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения.

Пострадавшего вытащили из воды и передали для осмотра службе «скорой помощи».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.01.18

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