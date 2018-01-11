Тройное убийство в Подмосковье: подозреваемый задержан

В подмосковном Егорьевске задержан 38-летний мужчина по подозрению в жестоком тройном убийстве, лишившего жизни приятеля и его престарелых родителей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено накануне в одной из квартир в 6-м микрорайоне, где были обнаружены тела 67-летней женщины и ее 64-летнего мужа с множественными колото-резаными ранениями, а их 42-летний сын также был найден убитым по месту своего жительства.

По версии следствия, убийца намеревался похитить деньги от продажи квартиры, принадлежащей родителям его приятеля, с которым он проживал в Егорьевске. 10 января он убил своего знакомого, отыскал ключи от квартиры родителей, рассчитывая, что там находятся деньги. Он жестоко расправился с пожилыми людьми и скрылся с места происшествия.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следствие будет ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.01.18

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