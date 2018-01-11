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Четверг, 11 января 2018, 18:17 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве челябинки продали девочку в секс-рабство

В Москве задержаны две женщины за продажу малолетней девочки в сексуальное рабство. Как сообщили пресс-служба столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, за ребенка 2004 года рождения «бизнесменши» получили 1 млн 500 тысяч рублей.

По данным ведомства, «сделка» была заключена накануне двумя уроженками Челябинска в московском ресторане с «покупателем», который на самом деле был оперативным сотрудником и по легенде сделал «приобретение» «с целью сексуальной эксплуатации».

Злоумышленницы были задержаны после получения денег, но вину в преступлении они признали лишь частично.

В ближайшее время женщинам будет предъявлено обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч.2 ст.127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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