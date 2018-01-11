Житель Подмосковья более 3 лет насиловал свою малолетнюю дочь

В Подмосковье 38-летний мужчина несколько лет подряд насиловал свою малолетнюю дочь. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступления были совершены с 2014 года по сентябрь 2016 года в Серпуховском районе Московской области. Кроме этого, по информации следствия, в период с октября 2016 по декабрь 2017 года мужчина также совершал половые сношения со своей дочерью, находясь в Санкт-Петербурге.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

Подозреваемый в ходе допроса дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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