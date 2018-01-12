Подмосковный ревнивец, отрубивший руки жене: «Если не дождешься, я тебя убью»

Житель подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев, отрубивший руки собственной жене, передает ей записки и требует, чтобы она дождалась его возвращения из тюрьмы.

«Пишет, прости меня, жди меня, если не дождешься, я тебя убью», – рассказала пострадавшая Маргарита Шейкина в интервью газете «Московский комсомолец».

По данным издания, супругов развели только 9 января. Однако Грачев надеется на возобновление брачных уз и просит забрать заявление о разводе.

«Либо он специально это делает, чтобы его признали больным... Хотя мне кажется, он реально думает, что просто меня наказал, и теперь у нас будет счастливая семья. Только я не понимаю, как он это себе представляет?» – недоумевает Маргарита.

Женщина не сомневается – угрозы экс-супруга реальны, и больше всего опасается, что, освободившись, он снова к ней придет. По словам Маргариты, ранее Грачев угрожал облить ее кислотой, искалечить.

«Обещал пойти до конца. Слово свое сдержал, – отметила она. – А у меня ведь здесь нет никакой защиты. Я слышала, что за границей существуют какие-то специальные браслеты, которые контролируют, чтобы к тебе на определенное расстояние не подходили. У нас такого нет».

Вспоминая страшные события в лесу, когда Грачев отсекал руки, Маргарита сожалеет, что не потеряла сознания и чувствовала всю боль.

«Когда он поднимал топор, я закрывала глаза, не смотрела на все это. В какой-то момент я начала сползать с пенька, тогда он рубанул мою ногу – там тоже швы. Я до сих пор не понимаю, как такое могло случиться. Я ведь с ним столько лет жила. Это какое-то Средневековье, что-то немыслимое, нереальное, не бывает так», – говорит Маргарита.

Она также вспоминает, что по дороге в больницу бывший муж повторял: «Какой адреналин».

Что касается состояния одной спасенной врачами руки Маргариты, то полное восстановление невозможно – лишь на 70%. «Но все равно это будет моя рука, ей я смогу обнимать детей, чувствовать их, – говорит пострадавшая. – Сейчас живу с мамой, у нее коты, которые странно смотрят на меня, не понимают, почему я их не могу погладить. Надеюсь, скоро смогу».

На вторую руку Шейкиной сделают протез, когда спадет отек.

Как сообщал «Новый День», житель Подмосковья искалечил молодую жену, заподозрив ее в измене. Жуткая история произошла в Серпухове, где отец двоих детей Дмитрий Грачев отрубил руки 25-летней Маргарите Шейкиной. Ревность усугубило СМС-сообщение от незнакомого мужчины, которую муж прочитал в телефоне жены. Он отвез супругу в лес, где, перед тем как лишить ее кистей, более получаса пытал: дробил ей топором пальцы и затем их отрубал. Таким образом мужчина пытался узнать правду об измене. Затем он доставил истекающую кровью жену в приёмное отделение городской больницы им. Семашко.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 12.01.18

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