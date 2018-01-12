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Пятница, 12 января 2018, 13:32 мск

Москва

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Источник: в Балашихе около магазина обнаружена 5-килограммовая бомба

В подмосковной Балашихе на Владимирской улице рядом с магазином «Дачник» обнаружен подозрительный пакет, который может оказаться взрывным устройством, передает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что взрывное устройство представляет собой целлофановый пакет с двумя контейнерами. В одном – взрывчатое вещество, в другом – поражающие элементы – шарики и болты.

Продавец магазина, заметив подозрительный предмет, сообщил о находке в полицию. Теперь пятикилограммовую бомбу изучают взрывотехники ФСБ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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