В Москве четверо с автоматами похитили двух мужчин

На северо-востоке Москвы четверо неизвестных похитили бизнесмена и безработного мужчину и похитили у них 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

ЧП произошло вечером 11 января в районе Северное Медведково на улице Молодцова 4А, передает агентство «Москва». Сообщается, что четверо неизвестных в масках-балаклавах, угрожая похожими на автоматы предметами, насильно посадили пострадавших автомобиль Hondа и отвезли в промзону в Ясном проезде. Там злоумышленники их избили, похитили у них 2 млн рублей и скрылись.

В настоящий момент подозреваемые разыскиваются, в городе объявлен план «Перехват».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.01.18

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