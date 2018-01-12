До выборов президента осталось 65 дней: обманутые дольщики ЖК «Царицыно» объявили голодовку

Обманутые дольщики столичного ЖК «Царицыно», потеряв надежду на завершение строительства, объявили бессрочную голодовку прямо в здании правительства Москвы. Протестующие также организовали массовую подачу обращений в Госдуму на имя спикера Вячеслава Володина.

«Шесть человек находятся в помещении приемной, один человек стоит в пикете перед зданием с табличкой оповещающей о голодовке, планируется участие около 10 человек», – говорится в сообщении члена инициативной группы дольщиков Елены Годлевской, поступившем в редакцию РИА «Новый День».

Столичные власти отреагировали на протест своеобразно. Через несколько часов три человека из числа голодающих были задержаны и отправлены в Тверское ОВД для профилактической беседы – «вероятно, о вреде голодания для организма».

Среди требований голодающих – предоставление жилья из фонда города, переквалификация уголовного дела, возбужденного в отношении застройщика из ст. 159 «Мошенничество» на статью по факту нецелевого использования денежных средств. Кроме того, дольщики добиваются немедленного возобновления строительства объекта.

Протестующих возмущают «радужные обещания» о решении их проблемы на фоне того, что на деле «нет ни одного признака, что строительство будет возобновлено».

«Со строительной площадки вывезли часть оборудования и разобрали несколько кранов. Стройка полностью заброшена. Просрочка по некоторым договорам долевого участия составляет в среднем 6 лет. Учредитель компании-застройщика находится под арестом», – поясняют дольщики, которые уже второй месяц проводят пикеты у здания Минстроя.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.01.18

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