Водителю автобуса, въехавшего в Москве в подземный переход, предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение водителю автобуса «ЛиАЗ», наехавшего в конце декабря на пешеходов в подземном переходе у станции метро «Славянский Бульвар». Как сообщила пресс-служба ведомства, получено достаточно данных, свидетельствующих об исправности машины. Водитель задержан, ему вменяется ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц).

Следствие направило в суд ходатайство об избрании Тихонову меры пресечения – заключение под стражу.

Тем временем, продолжается проверка состояния автобуса и организации работы водителей, изучаются сведения о проводимом обучении и инструктажах. В одинцовском филиале ГУП МО «Мострансавто» ведется сбор техдокументации. Вместе с тем, допрашиваются очевидцы трагедии.

Кроме того, назначена автотехническая судебная экспертиза. К исследованию привлечены эксперты РФЦСЭ Минюста России, представители заводов-изготовителей и ГУП МО «Мострансавто». Изучается и записи видеорегистратора, изъятого в кабине.

В ведомстве подчеркивают, что для объективной оценки ДТП предстоит выяснить условия работы водителя, его профессиональный уровень, возможные обращения граждан по поводу выполнения им своих обязанностей. Важно также узнать общее состояние его здоровья – как в момент аварии, так и ранее.

«Только по результатам проведения всего комплекса следственных действий и экспертных исследований можно будет сделать окончательные выводы о причинах произошедшего и обстоятельствах, способствовавших этому преступлению», – говорится в сообщении СКР.

Согласно последним данным следствия, 25 декабря 2017 года Тихонов, нарушив правила дорожного движения, выехал на тротуар и не принял мер к остановке. В результате автобус съехал вниз по ступеням лестницы подземного перехода и наехал на пешеходов. Четверо пострадавших скончались, 10 человек получили различные телесные повреждения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.01.18

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