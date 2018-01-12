Просто вы ничего не понимаете: Собянин похвалился международной премией за «удачную реорганизацию городского пространства»

Рядовые москвичи ничего не понимают в удобном транспорте. На самом деле, несмотря на бесконечный ремонт дорог, расширение тротуаров и перекладывание плитки заодно с асфальтом, Москва – пример «удачной реорганизации городского пространства». Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, город за это даже удостоился международной премии.

«На международном транспортном саммите Москва получила престижную премию «Устойчивое развитие транспорта 2018». В конкурсе с нами участвовали города Европы, США и Китая. Столицу отметили за удачную реорганизацию городского пространства, улучшение пешеходной среды и #МЦК», – похвалился Собянин на своей официальной странице «Вконтакте».

Мэр однако признал, что столичным градоначальниками еще есть над чем работать. «У нас много вопросов и проблем в работе общественного транспорта <…> но мы уже на равных можем конкурировать с мировыми городами», – отметил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День» успехи Москвы в доступной и удобной транспортной системе могут считаться очень спорными и самими москвичами оцениваются далеко неоднозначно.

Строительные «встряски» даются городу очень тяжело – третий год столица окутана строительными лесами и заграждениями, а лето 2017 года можно с уверенностью назвать апогеем транспортного коллапса – город и по ночам стоял в 8-бальных пробках, а передвигаться по центру города пешком без того, чтобы не угодить в один из многочисленных строительных тупиков, было практически невозможно.

Пешеходные зоны и велодорожки в столице действительно расшили, но пока это решение себя не оправдало. Например, увеличенный тротуар рядом библиотекой им. Ленина в самом центре столицы пустел практически все время летнего туристического сезона, может быть, следующим летом, во время Чемпионата мира по футболу, широкие пешеходных дорожки и пригодятся, но стоит ли это того, вопрос.

Кроме этого, уменьшение дорожного полотна в разы увеличило транспортную нагрузку, который и без того утопает в пробках, несмотря на строительство дорожных развязок и других попыток «оптимизации» транспортной системы.

Согласно ноябрьским результатам исследования «Яндекс», за последние 5 лет передвигаться по столичным дорогам стало значительно сложнее, при чем хуже всего ситуация складывается внутри Садового кольца, где в результате летних реконструкций была сужена проезжая часть.

«Садовое кольцо за пять лет почти замыкалось восемь раз – пробки в одном из направлений занимали более 95% его протяжённости. А пробки длиной более трёх четвертей Садового бывают довольно часто: 97 раз за пять лет, причём 54 раза – в этом году», – говорилось в исследовании.

При этом июнь 2017 года стал «самым тяжёлым месяцем за последние пять лет» – пробок было больше, чем обычно даже по сравнению с декабрем, когда в Москве традиционно наблюдается наплыв автомобилей из соседних регионов. В среднем, с 6 утра до 22:59 по рабочим дням внутри кольца были 8-бальные пробки.

Ситуация в пределах Третьего транспортного кольца и МКАДа заметно лучше, однако правительство уже анонсировало ряд масштабных преобразований, которые ждут и окраины города.

По оценке мэра, транспортная доступность – приоритет правительства. «Такого количества дорог, развязок, которое мы строим, никогда не было в истории Москвы. Просто все быстро забывается. Главное – транспортные потоки и транспортная доступность, а для этого нужна координация. Мне кажется, за последние годы все-таки произошел прорыв: последовательно реализуется концепция развития Московского транспортного узла, целый ряд крупнейших магистралей, которыми раньше вообще никто не занимался, реконструированы. Началась массовая реконструкция магистральных путей пригородного сообщения», – отмечал Собянин нынешней осенью.

Однако гнев москвичей вызывает то, как непродуманно ведется стройка этих транспортных объектов.

К примеру, на интеграцию МЦК, которым так гордится столичная мэрия, с другими видами транспорта 2016-2020 годах может быть потрачено еще не менее 19,5 млрд рублей.

Как считает директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов при ВШЭ Константин Трофименко, слова которого цитировала пресса, этих расходов удалось бы избежать, если бы проект изначально был правильно вписан в городскую среду. Он обратил внимание, что у кольцевой линии нет связок с наземными видами транспорта, рядом с ТПУ неудачно организована схема дорожного движения. Решение таких проблем обойдется гораздо дешевле дорожного строительства и метро – 1 км метро стоит 5-10 млрд рублей, – уточнил он.

Эксперт Союза пассажиров России Юрий Аралов со своей стороны также отмечал, что проект МЦК сделали «как проще, а не как удобнее» для людей. «Многие станции имеют неудобные выходы и пересадки. К примеру, пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию заявлена, а по факту она очень длинная, приходится долго идти по улице. При этом даже с учетом расположения станций можно было бы сократить путь, сделав выходы с другой стороны», – подчеркнул он.

Москва, Мария Вяткина

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