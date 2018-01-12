Снова ревность: в Подмосковье полицейский жестоко убил супругу

В Подмосковье уволен из органов внутренних дел капитан полиции, подозреваемый в убийстве своей 29-летней супруги. По предварительным данным, мотивом расправы стала ревность. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тело женщины со следами насильственной смерти было обнаружено 5 января в деревне Голубое Солнечногорского района. Муж погибшей – 38-летний сотрудник ГУНК МВД России – был задержан в тот же день.

Известно, что с октября 2005 года по май 2016 года он проходил службу в подразделениях ФСКН России, в июне 2016 года в ходе организационно-штатных мероприятий был зачислен в штат МВД России в упрощенном порядке.

Установлено, что потерпевшая в июле 2017 года обращалась в органы внутренних дел в Торжокском районе Тверской области с заявлением о применение к ней насилия супругом. Теперь главное следственное управление СК РФ по Московской области сообщает о доследственной проверке по информации СМИ «о фактах ненадлежащего рассмотрения» полицией обращений.

«В настоящее время, в связи с распространением в средствах массовой информации сведений о ранее имеющихся фактах обвиняемым насилия в отношении своей жены и ненадлежащем рассмотрении обращений сотрудниками органов внутренних дел, которые ненадлежащим образом организовали проведение процессуальной проверки, что привело к тяжким последствиям, следственным отделом по городу Солнечногорск организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Запросы направлены в ОМВД России по Солнечногорскому району и территориальный отдел полиции Торжокского района Тверской области.

В ведомстве также уточнили, что в день убийства между супругами произошла ссора. В результате мужчина нанес жене множественные удары ножом, от которых она скончалась. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство», а подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, что не так давно от рук ревнивца пострадала жительница подмосковного Серпухова. Отец двоих детей Дмитрий Грачев отрубил руки 25-летней Маргарите Шейкиной. Ревность усугубило СМС-сообщение от незнакомого мужчины, которую муж прочитал в телефоне жены. Он отвез супругу в лес, где, перед тем как лишить ее кистей, более получаса пытал: дробил ей топором пальцы и затем их отрубал. Таким образом мужчина пытался узнать правду об измене. Затем он доставил истекающую кровью жену в приёмное отделение городской больницы им. Семашко.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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