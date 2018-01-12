Экстренная эвакуация в Москве: неизвестный сжег Lexus LX 570 и оставил рядом самодельную бомбу

На северо-востоке Москвы неизвестный поджег автомобиль Lexus LX 570 и оставил рядом самодельную бомбу – из ближайших домов эвакуировано более 100 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

ЧП произошло в Бринговом проезде в районе Свиблово, передает агентство «Москва». О случившемся в правоохранительные органы сообщил москвич, который заявил, что во дворе жилого дома неизвестный поджег дорогую иномарку.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов также обнаружили на месте происшествия подозрительный предмет, «имеющий признаки взрывного устройства». Бомбу с блоком управления и антенной, а также пятилитровую бутылку с «резко пахнущей жидкостью» направили на экспертизу.

Отмечается, что из соображений безопасности проводилась частичная эвакуация двух домов в Беринговом проезде, всего эвакуирован 101 человек.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.01.18

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