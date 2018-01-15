В Москве инженер-электрик украл почти 1 км металлического кабеля

В Москве 35-летний мужчина украл 6 тонн металлического кабеля на сумму почти 1 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, ЧП произошло в районе Косино-Ухтомский на Красковаской улице. В компанию по эксплуатации электрических сетей поступил сигнал о коротком замыкании. Прибывший на место электрик обнаружил на участке пропажу 850-ти метров кабеля и обратился в полицию.

По подозрению в совершении преступления был задержан москвич, который по образованию является инженером-электриком. Как было установлено, он нанял кран-манипулятор для производства монтажных работ и с помощью профессиональных навыков похитил кабель, который был протянут по его улице. После этого злоумышленник разрезал его и увез на арендованной машине в место скупки металла.

Всего было похищено 6 тонн металла на сумму 950 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.18

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