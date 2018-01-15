Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в кадетской школе в Люберцах

Причиной массового отравления в кадетской школе в подмосковных Люберцах стало нарушение санитарного законодательства и сальмонеллёз. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В результате проверки, инициированной после отравлений, были выявлены грубейшие нарушения санитарного законодательства при эксплуатации столовой, нарушение принципов товарного соседства при транспортировке и хранении продуктов питания, нарушение технологии приготовления блюд, сроков реализации отварных овощей, несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, передает РИА «Новости».

«При проведении исследований биологического материала от больных с симптомами острой кишечной инфекции и применением экспресс-методик обнаружен возбудитель сальмонеллёза», – отмечают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание на то, что конкурс на организацию питания в кадетской школе в декабре 2017 года выиграло ООО «Территория вкуса», но фактическое оказание услуг с 11 января 2018 года начало ООО «Огонек» по договору соисполнения.

При этом эти юридические лица не направляли уведомления о начале оказания данных услуг в управление Роспотребнадзора по Московской области. При этом выяснилось, что У ООО «Огонек» нет помещений и оборудования, собственных транспортных средств для такой работы.

Уже выписан временный запрет деятельности в отношении ООО «Огонек» и МОУ «Кадетская школа» Люберец.

Работа столовой и образовательной организации с 15 января приостановлена, по выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства переданы материалы в судебные органы, возбуждены административные дела.

В очаге групповой заболеваемости продолжаются противоэпидемические мероприятия.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», ЧП произошло люберецкой кадетской школе 13 января – в лечебные учреждения с отравлением обратились 47 человек, в том числе 39 детей. 23 человека госпитализированы.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий после инцидента объявил в школе дополнительные каникулы до 21 января.

Москва, Мария Вяткина

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