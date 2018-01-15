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Понедельник, 15 января 2018, 15:53 мск

Москва

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Глава Балашихи: В конце января «Кучино» перестанет вонять

В подмосковной Балашихе на полигоне «Кучино» система экстренной дегазации заработала на полную мощность. В час сжигается около 2500 кубических метров газа. Как сообщил глава городского округа Сергей Юров, в конце января неприятный запах от полигона перестанет беспокоить жителей города».

По его словам, пуско-наладочные работы системы экстренной дегазации завершились, и теперь к газосжигательному факелу подключены 55 скважин. Он также отметил, что в теле полигона скопилось много свалочного газа, который установка постепенно откачивает и обезвреживает.

«Мы постоянно мониторим ситуацию вокруг полигона. Содержание вредных веществ в воздухе вокруг полигона снижается. Количество жалоб на неприятный запах от жителей сократилось», – заверил глава городского округа и добавил, что дегазация проводится под контролем сотрудников МЧС, Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Напомним, «Кучино» уже давно находится под пристальным вниманием экологов и общественности. Полигон периодически вызывает нарекания в связи с неприятными запахами, которые ощутимы, в том числе, в Москве.

Вместе с тем, экстренная дегазация вызывает серьезные опасения у общественников из-за возможных крайне негативных экологических последствий. Так, в ходе «Экспертного совета» правительства Московской области в конце декабря выяснилось, что в процессе экстренной дегазации полигона не проводится фильтрация свалочного газа до его сжигания. По оценке токсикологов, в таком случае из горящих факелов выделяются высокотоксичные вещества, которые хоть и не обладают запахом, но крайне негативно влияют на здоровье. Специалисты опасаются, что в ближайшем будущем суммарное отравление усиливающими действие друг друга ядовитыми веществами может повлиять на увеличение числа онкозаболеваний, привести к иммунодепрессивным расстройствам, а также воздействовать на генетический аппарат людей и животных, проживающих в районе полигона.

Судя по официальной информации, в настоящее время взяты пробы свалочного газа, поступающего в высокотемпературную факельную установку, а также выбросов, осуществляемых факельной установкой. Предполагается, что о результатах анализа станет известно в конце января – начале февраля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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