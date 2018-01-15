В Подмосковье на мусорном полигоне обнаружены четыре трупа

В подмосковном Истринском районе на территории полигона твердо-бытовых отходов в деревне «Обновлённый труд» обнаружены трупы четырех человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, страшная находка была обнаружена охранниками полигона в самодельной постройке. Обнаруженные тела четырех человек были без видимых признаков насильственной смерти.

Тем не менее, по данному факту следственным отделом по городу Истре организована доследственная проверка.

К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Предварительная причина смерти людей – переохлаждение.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.18

Фигурист Плющенко метит в министры спорта России. / Выборы-2018: ВЦИОМ оценил расклад сил и назвал лидеров. / Минфин не собирается увеличивать налог на доходы физлиц. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»