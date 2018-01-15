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Понедельник, 15 января 2018, 19:38 мск

Москва

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После драки: в Подмосковье сотрудник ДПС оказался участником потасовки

В Серпуховском районе Подмосковья полиция проводит проверку в связи с потасовкой, участником которой стал сотрудник Дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 января возле одного из баров. Известно, что в конфликт, в свободное от службы время, был вовлечен сотрудник 8 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. В момент ЧП он находился в гражданской форме.

Сейчас полицейские устанавливают всех участников и очевидцев потасовки.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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