В Москве суд оценил лжеминирование в 4 года колонии

Житель Владимирской области, «заминировавший» Курский вокзал в Москве, осужден на 4 года. Такое решение вынес Басманный районный суд Москвы, признав его виновным по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Отбывать наказание хулиган будет в колонии общего режима, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Преступление было совершено в апреле 2017 года. Ранее судимый 52-летнйи мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти через турникеты павильона Горьковского направления Курского вокзала. «Из хулиганский побуждений» он заявил, что в пакете якобы находится бомба и бросил его под ноги контролеру.

Сотрудники вокзала эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние, вызвали полицию. При обследовании пакета взрывных устройств не было обнаружено.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.18

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