ЧП на Горьковском направлении МЖД нарушило график движения электричек

Сегодня на участке Москва – Реутово Горьковского направления Московской железной дороги произошло частичное повреждение контактного провода на втором главном пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области. Как сообщила пресс-служба столичной магистрали, в результате ЧП нарушен график движения электричек.

В столичном главке МЧС уточнили, что сообщение об инциденте поступило в 16:07 мск. Оперативно прибывшие пожарные подразделения обнаружили пережог контактного провода и как следствие вынужденную остановку электрички.

В настоящее время производится безопасное сопровождение людей к ближайшей станции, а движение пригородных поездов организовано по соседним путям, в том числе с использованием третьего пути. По нему поезда, по возможности, пропускают из Москвы в сторону области.

«Пригородные поезда, которые пропускают по третьему пути, проследуют без посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах «Серп и молот», «Карачарово», «Чухлинка» и «Кусково». В настоящее время в пути остановлены несколько пригородных поездов», – уточнили в пресс-службе МЖД и отметили, что в движения вносятся точечные корректировки, в том числе некоторые электрички снимаются с рейсов.

В МЖД заверили, что железнодорожники прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить движение на участке в штатном режиме. На месте ЧП работают аварийные бригады.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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