Семейный бизнес: в Подмосковье пресечена продажа опасной черной икры

В Подмосковье 47-летний житель столицы и его 20-летний сын задержаны с поличным за незаконную торговлю некачественной черной икрой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, мужчины продали жителю Одинцовского района 9 кг чёрной икры на сумму более 200 тысяч рублей. Сразу после заключения сделки предприниматели были задержаны. Мужчины не смогли предоставить документы, подтверждающие законность происхождения товара.

Образцы деликатеса были направлены на исследование, продукция признана некачественной и опасной для жизни и здоровья потребителей.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Кроме того, в настоящее время устанавливается места производства опасной продукции и задержание соучастников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.18

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