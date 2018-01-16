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Вторник, 16 января 2018, 15:23 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

«Шерше ля фам»: в Москве новая знакомая похитила у мужчины почти 50 млн рублей

На северо-востоке Москвы женщина похитила из квартиры своего нового знакомого 48 млн рублей и сбежала через окно. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе Ростокино. 55-летний житель столицы познакомился с девушкой и пригласил ее к себе в квартиру. После этого мужчина обнаружил пропажу более 48 млн рублей, а женщина исчезла. Как установили оперативники, гостья покинула квартиру через окно.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Сотрудникам полиции удалось задержать беглянку в Московской области, похищенное изъято.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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