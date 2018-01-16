В Подмосковье арестован мужчина: до смерти избил ветерана Великой Отечественной войны

В подмосковном Одинцове арестован местный житель, который обвиняется в жестоком избиении своего 93-летнего дедушки – ветерана Великой Отечественной войны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным следствия, 3 января 40-летний обвиняемый в ходе ссоры со своим 93-летним дедушкой избил его руками и ногами. 7 января от полученных травм ветеран скончался в больнице, его смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего)

В настоящее время назначена судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Допрошены свидетели. Расследование продолжается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.18

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