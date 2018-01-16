Грудинин отказался от персональной критики в адрес Путина

Сегодня кандидат на пост президента РФ от компартии – глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин представил предвыборную программу «20 шагов» к достойной жизни каждого. Как передает корреспондент РИА «Новый День», он резко негативно отозвался о нынешней социально-экономической политике государства и информационной атаке, которую организовали его оппоненты, однако отказался от персональной критики действующего главы государства Владимира Путина.

Примечательно, что меньше месяца назад коммунисты сами заявляли о том, что игра «царь – хороший, а бояре – плохие» доказывает «согласованность кандидата с Кремлем». В данном случае представители КПРФ не стали комментировать свой же тезис, но подчеркнули, что кандидат левых сил Грудинин сильно напугал его оппонентов, в том числе, в Кремле.

Национализация, деофшоризация и санкционный список

Представляя свою президентскую программу, Грудинин подчеркнул, что левые силы подготовили «Новую экономическую политику», которая будет работать на всех жителей России. По его словам, промышленные и природные богатства страны должны быть национализированы, что даст возможность получить доходы в бюджет не 13 трлн , а 25 трлн рублей. При этом он подчеркнул, речь идет о реальной национализации, а не формальной, как происходит сейчас.

Кроме этого, Грудинин выразил уверенность, что нужно дать больше свободы регионам. «Недопустимо, когда все деньги собираются в центр и раздаются по принципу свой-чужой и теряются. Нужно обязательно дать регионам больше финансовой свободы, экономической – это есть в нашей программе», – сказал политик и напомнил, что в данном случае необходимо обратиться к опыту СССР, где «возможности развития (для регионов) были гораздо шире, чем сейчас».

В этой связи известный экономист Юрий Болдырев, присутствовавший на пресс-конференции, согласился, что необходимо сократить разницу в бюджетной обеспеченности субъектов федерации.

«Разница в бюджетной обеспеченности между Москвой и большинством регионов страны 30 раз. Поэтому по Москве нельзя проехать. Все сбежались сюда – нигде больше жизни нет. У нас в программе есть огромный пункт – выравнивание бюджетной обеспеченности», – сказал он.

Болдырев также отметил, что для дальнейшего экономического развития необходим «решительный разрыв с кандалами ВТО».

«Это не наш механизм. Мы должны создать собственный центр научно-технологического развития, включать мощный механизм протекции отечественному производителю, одновременно создавая механизмы, препятствующие паразитированию на этой протекции», – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он заявил о необходимости превращения Центрального Банка в «нормальный орган государственной власти – подконтрольный, подотчетный, наказуемый». «Вся финансовая банковская система должна быть развернута в обеспечение развития реального сектора экономики», – подчеркнул Болдырев.

Со своей стороны Грудинин обратил внимание, что один из важнейших пунктов его программы – возвращение денег в Россию. «Нужно инвестировать в собственную страну, а не хранить деньги в иностранных ценных бумагах, делать так, чтобы инвестиционная привлекательность страны была такой, чтобы и мы, и все остальные – не загоняли деньги в офшоры, а вкладывали их в наше производство», – сказал кандидат в президенты.

Комментируя новый доклад Госдепа США о связях российских олигархов с Кремлем и антироссийские санкции, которые должны быть введены в действие в феврале, Грудинин призвал не делать выводы о том, что в санкционном списке будут «друзья» нынешнего президента РФ, а дождаться конкретных имен.

«Но я могу вас заверить, что моей фамилии в этом списке не будет», – сказал он.

«Загадочные счета» Грудинина и позиция ЦИК

Комментируя информацию о своих зарубежных счетах, о чем в воскресенье сообщил Первый канал, Грудинин отметил, что широкий общественный резонанс, который вызвали эти данные, был сформирован практически на пустом месте.

«В соответствии с законом, тот, кто открыл зарубежные счета, должен уведомить налоговую инспекцию. Налоговая инспекция прекрасно знала о моих счетах. Они были открыты в марте 2017 года. Это связано с трагедией у меня в семье, мне очень не хочется это обсуждать. Но вы знаете, что некоторые операции у нас в России просто не делаются», – сказал Грудинин.

«У меня есть родственники. Да, я сделал операцию своей матери за границей. Да, у моей сестры тоже была операция заграницей. Мы довели наше здравоохранение до такой ситуации, что приходится тратить деньги на операции. У меня есть честно заработанные деньги, которые я подарил тому родственнику, который будет заниматься лечением моего очень близкого человека», – подчеркнул Грудинин.

По его словам, зарубежных счетов было три, и они были закрыты в соответствии с законодательством. «Но когда пришли документы, выяснилось, что в этом банке есть еще два транзитных счета, о которых я даже не знал. Но все необходимые процедуры были проведены, все сделано в соответствии с законом. Центральная избирательная комиссия единогласно проголосовала за то, что я стал кандидатом в президенты. Если бы что-то было не так, то я вам гарантирую, меня бы не зарегистрировали», – отметил Грудинин.

Он также подчеркнул, что на счетах было 25 млн рублей в ценных бумагах, но из-за того, что в документах ЦИК было написано «ценная бумага», а не «ценные бумаги» суммы начали перемножать и получилась путаница.

С его точки зрения, информационный шум вокруг его заграничных счетов доказывает, что его оппоненты испугались, а левое движение «сделало правильный выбор». Отвечая на вопрос о том, почему он напрямую не обвиняет в этой травле главного кандидата в президенты – Владимира Путина, Грудинин обратил внимание, что подчиненные в попытках выслужиться зачастую действуют не по указу своего начальника, а по своей инициативе.

За своего протеже заступился также лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Меня поразило, что все об этом знали (реальную информацию о счетах Грудинина), но вместо этого целые передачи весь вечер тарабанили. Это полная ложь. Мы возмущены грязной волной. Это не выгодно стране, не выгодно президенту, ему нужна честная кампания. Это будет стыдно и прежде всего власти и госканалам, которые сеют ложь», – сказал глава компартии.

Вместе с тем Зюганов выразил уверенность, что информация о заграничных счетах Грудинина – только начало информационной войны против единого кандидата от левых сил.

«Я прошел через всю эту грязь. Я ему (Грудинину) сказал: то ли еще будет. У них других аргументов нет: программы – нет, сильного правительства – нет, нищее население – налицо, за 20 лет своего телефона не сделали», – подчеркнул лидер КПРФ и пояснил, что таким образом Кремль просто защищается от сильного соперника.

О «доступной медицине»

Выступая на пресс-конференции, Грудинин особое внимание уделил проблеме здравоохранения в России. С его точки зрения, необходимо значительно увеличить государственное финансирование и медицинских учреждений и смежных отраслей.

«Мы не вкладывали деньги в науку, у нас нет наших лекарственных препаратов. Мои друзья возят из Германии своим родственникам не подарки, а лекарства, которые почему-то даже при тех же названиях работают лучше, если ты купил их там», – сказал он.

Кандидат в президенты также отметил, что «можно сколько угодно рассказывать о сильной стране», но очевидно, что реформа здравоохранения и оптимизация привели к тому, что о доступности медицины в современной России говорить уже не приходится.

«Так называемая реформа здравоохранения привела к тому, что человеку к специалисту попасть очень сложно. А средний доезд до больницы в сельской местности – 80 км. То есть, женщина рожает и ей нужно ехать на машине 80 км, чтобы получить медицинскую помощь», – обратил внимание Грудинин.

Он подчеркнул, что необходимо наконец исключить посредников из медицины, в том числе страховые компании. «Страховые компании у нас получают бюджетные деньги. Но как вы знаете, у нас в момент движения все время что-то теряется. Почему сейчас мы вынуждены нашим детям собирать деньги на операции, а в этот момент здравоохранение оформлено на зарабатывание денег, а врач погружен в огромное количество бумаг?» – возмутился Грудинин.

По его мнению, в здравоохранении тоже необходимо обратиться к опыту Советского союза. Как считает политик, необходимо вернуть отечественной медицине прежний статус, чтобы уже не жители страны были вынуждены уезжать лечиться заграницу, а иностранцы приезжали в Россию за медицинскими услугами.

Институт президентства после выборов

Грудинин объяснил, почему он, фактически являясь предпринимателем, выступает от левых сил и коммунистов. «Есть понятие социально ответственного бизнеса. Есть люди, которые зарабатывают и тратят деньги не на себя любимых, а на территорию вокруг», – сказал он и добавил, что выступает за построение социального государства во всех сферах.

«Я за то, чтобы ввести прогрессивный налог – чем больше человек получает, тем больше он должен отдать. Это принцип – богатый платит больше, потому что он более успешен и ему надо поддерживать бедных», – подчеркнул он.

В этой связи Зюганов обратил внимание, что все левые силы впервые объединились и выдвинули и поддержали единого кандидата, который им идеологически близок, а вбросы против Грудинина доказывают, что он действительно сильный кандидат.

«Они (оппоненты) испугались широкого народного объединения, сильного кандидата. Они увидели, что посреди криминального беспредела рядом с Москвой за 15 лет развился социальный городок, где реально реализованы чаяния граждан, средняя зарплата 78 тысяч. Там действительно реализована главная установка нашей Конституции на социальное государство, а не криминально-олигархическое», – пояснил он.

Комментируя институт президентсва в целом, Зюганов и его протеже опять-таки, не переходя на личности, подчеркнули, что необходимо ограничить полномочия главы государства.

«По Конституции, которую приняли под расстрел парламента и которая не набрала половины голосов, у нас президентская власть ничем не ограничена и никем не контролируется. У него полномочий больше, чем у царя, фараона, Генсека – вместе взятых. Он ни за что не отчитывается, ни за что не отвечает. Какой бы ни был талантливый человек, это не нормально», – сказал Зюганов.

Грудинин со своей стороны согласился, что при президенте должен быть контролирующий орган – Госсовет. «Нужно ограничить власть президента, во-первых, двумя сроками, во-вторых, сделать орган, который бы согласовывал многие его действия. Да, это парламент, но не в том виде, в котором он сейчас находится», – сказал он.

В заключении кандидат на пост президента и глава его штаба в очередной раз отметили необходимость в предвыборных дебатах не только между «обычными» кандидатами, но с участием нынешнего главы государства, но признали, что реальная возможность открытой дискуссии может быть только в случае второго тура.

«Граждане, вы хотите, чтобы были дебаты главы государства с его конкурентами – если хотите, приходите на выборы и голосуйте так, чтобы был второй тур, и во втором туре нынешний глава государства не сможет отвертеться», – заключил Болдырев.

Москва, Мария Вяткина

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