Зарубежные счета Грудинина: ЦИК пока не видит проблем

Зарубежные счета кандидата на пост президента России от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павла Грудинина, вокруг которых развернулась масштабная информационная кампания, вызвали вопросы в Центральной избирательной комиссии РФ. Заместитель главы ЦИК Николай Булаев сегодня сообщил, что Грудинин приглашен на беседу о четырех счетах – двух в Швейцарии и двух в Австрии.

Известно, что Грудинин сегодня приезжал в Центризбирком. Как он заявил в эфире телеканала «Россия24», ему нужно было «обсудить списки доверенных лиц».

Однако позже эту информацию практически опроверг Булаев. Он сказал, что поскольку проводятся проверочные процедуры по представленным документам, ЦИК уточняет детали у кандидатов.

«Я не вижу там проблем, которые носят неразрешимый характер. Есть непонимание у нас. Два счета в Швейцарии, которые до конца, как я понимаю, не закрыты, и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба. И два счета в Австрии, которые точно также до конца не закрыты или может быть не закрыты. Я не знаю. Я не готов утверждать. Павел Николаевич обещал все представить сегодня-завтра», – сказал Булаев.

Он также уточнил, что среди счетов Грудинина обнаружено два новых счета в Швейцарии, о которых кандидат не говорил, «но которые, он (Грудинин) утверждает, что они закрыты и мы (ЦИК) получим подтверждение, что они были закрыты до момента регистрации», отмечает РИА «Новости»

Сам Грудинин заявил, что «со счетами никаких проблем вообще».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в середине января широкий резонанс вызвала информация о том, что у Грудинина есть незакрытые зарубежные счета. Сам «красный директор» тогда пояснил, что три счета действительно были открыты, чтобы провести медицинские операции заграницей для родственников, однако подчеркнул, что они были закрыты в соответствии с законодательством. Но при этом он уточнил, что «когда пришли документы, выяснилось, что в этом банке есть еще два транзитных счета, о которых я (Грудинин) даже не знал».

«Но все необходимые процедуры были проведены, все сделано в соответствии с законом. Центральная избирательная комиссия единогласно проголосовала за то, что я стал кандидатом в президенты. Если бы что-то было не так, то я вам гарантирую, меня бы не зарегистрировали», – отметил тогда Грудинин.

В начале этой недели лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил уверенность в том, что из-за информационных скандалов с зарубежными банковскими счетами Грудинин может выпасть из президентской гонки.

«Зюганов ходит серо-зеленый весь, нервничает, переживает, потому что дело дойдет до снятия, до отмены регистрации Грудинина кандидатом в президенты», – заявил тогда Жириновский.

Ранее известный политолог Сергей Марков, комментируя информационную атаку против «согласованного» Кремлем кандидата Грудинина, эта кампания началась после того как стало понятно, что «красный директор» неожиданно для администрации президента РФ может отобрать голоса действующего главы государства Владимира Путина.

Как считает политолог, «к Грудинину могла отойти и значительная часть путинского патриотического электората, раздраженная пассивностью Кремля в отношении русофобского режима Украины и явным огромным влиянием прозападных либералов в окружении Путина». «Поэтому быстро началась кампания АнтиГрудинин. Чтобы не было взрыва», – отмечал Марков.

Москва, Мария Вяткина

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