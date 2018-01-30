Зюганов стал «серо-зеленым»: Грудинину грозит отстранение от президентской гонки

Выдвижение главы совхоза им. Ленина Павла Грудинина в качестве кандидата на пост президента РФ от левых патриотических сил является ошибкой КПРФ, которая ведет к расколу и «закату» компартии. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сегодня на пресс-конференции в Москве лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов стал «серо-зеленым» из-за опасений, что Грудинин будет отстранен от избирательной кампании.

Как считает лидер ЛДПР, в марте жители России на избирательных участках увидят в списке кандидатов в президенты не больше 7 или 8 фамилий.

«Сейчас осталось 14 кандидатов. Максимум, будет 7 в бюллетене: Путин, я, Грудинин, Титов (Борис Титов – уполномоченный по права предпринимателей при президенте РФ) Явлинский(Григорий Явлинский – основатель партии «Яблоко»), Собчак (Ксения Собчак – скандальная телеведущая) , Бабурин (Сергей Бабурин – председатель Международного Славянского Совета), Сурайкин (Максим Сурайкин – лидер «Коммунистов России»). Ну пусть 8 (кандидатов)…» – сказал Жириновский.

В то же время он выразил уверенность, что кандидат от КПРФ после скандалов о его деятельности и состоянии имеет очень шаткие позиции и рискует быть отстраненным от президентской гонки, несмотря на все оправдания, которым лидер ЛДПР не верит.

«Я много раз приезжал в совхоз. Грудинин как человек хороший. На поле стоим, рассуждаем по клубнику. Но он никогда не готовил себя быть президентом России. У него клубника, коровы, яблоки, картошка – обычное сельхоз предприятие, акционерное, капиталистическое. Там и не пахнет никаким социализмом…», – заявил лидер ЛДПР.

По его мнению, Грудинин хороший бизнесмен, но ему не место на посту президента РФ. «Причем тут должность главы государства? Нельзя такого человека выдвигать. Зюганов ходит серо-зеленый весь, нервничает, переживает, потому что дело дойдет до снятия, до отмены регистрации Грудинина кандидатом в президенты», – заявил Жириновский.

По его мнению, это может в конечном итоге привести к окончательному расколу в КПРФ и дальнейшему «закату» партии.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.01.18

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