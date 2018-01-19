«Неожиданный шок»: известный политолог объяснил информационную атаку против Павла Грудинина

Известный политолог Сергей Марков объяснил, почему началась информационная атака на кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт считает, что «красный директор» неожиданно для Кремля может отобрать голоса действующего главы государства Владимира Путина.

«На него идет мощная атака. Почему? Ведь кандидатура согласована? Просто оказалось, что сразу после выдвижения у Грудинина огромный рейтинг среди информированной части общества и при этом самый маленький антирейтинг. Сам его рейтинг маленький из-за маленькой узнаваемости. Но при активной кампании при росте узнаваемости мог произойти взрывной рост рейтинга», – отметил Марков на своей странице в Facebook.

Как считает политолог, «к Грудинину могла отойти и значительная часть путинского патриотического электората, раздраженная пассивностью Кремля в отношении русофобского режима Украины и явным огромным влиянием прозападных либералов в окружении Путина».

«Голосование слушателей на радио в программах Хазина (75% за Грудинина) и Соловьева (45% за Грудинина) было просто шоком. Поэтому быстро началась кампания АнтиГрудинин. Чтобы не было взрыва», – заключил Марков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.18

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