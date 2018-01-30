Выборы-2018: информационная война против Грудинина вредит Путину Дмитрий Аграновский о «расколе» левой оппозиции и выборах президента РФ

В российском левом движении нет раскола по поводу кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина. В интервью РИА «Новый День» известный адвокат, директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры», член КПРФ Дмитрий Аграновский заверил, что компартия едина, ее поддерживает широкий патриотический блок, в том числе Сергей Удальцов. При этом он подчеркнул, что лидера «Левого фронта», «говоря военной терминологией, перебросили на другой фланг фронта, где он будет сражаться».

«Я никакого конфликта не вижу, я никакого раскола не вижу. Раскол – это, когда части более-менее равны, – сказал адвокат. – Никто из известных мне левых против нашего кандидата не выступает. А то, что какие-то люди считают себя Лениным, Сталиным – это просто мания величия».

Аграновский отметил, что в поддержку Грудинина выступал, в том числе, лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов и даже успел постоять в одиночном пикете. «Это очень показательно, ведь много лет Анпилов с Зюгановым были, мягко говоря, не друзья. А тут, правда, появился интересный кандидат и сразу его и всех задел», – обратил внимание он.

Адвокат также прокомментировал слухи, что КПРФ лишила Удальцова статуса доверенного лица под давлением Кремля, так как он якобы готовит чуть ли не госпереворот. «Что касается госпереворота, то основная опасность исходит от олигархов, включенных в санкционные списки, – сказал Аграновский. – И американцы даже не скрывают, на кого делают ставку – на людей, имеющих огромные деньги и связи с Западом и заинтересованных в их сохранении. То есть, главная опасность для Путина исходит от некоторых людей в его же окружении».

Он подчеркнул, что Удальцов «естественно ничего не готовит» – у него «совершенно четкая установка» – участие в легальной политике. Лидер «Левого фронта» будет доверенным лицом от партии, «он остается в борьбе и, как выступал за Грудинина, так и выступает».

«Я бы сказал так: при всем моем уважении к Удальцову – Грудинин должен работать на более широкий спектр. И я вижу, что люди, которые вообще никогда не голосовали за КПРФ, вдруг говорят, пишут в соцсетях – это интересный кандидат. Но его риторика не должна быть слишком уж радикальной, чтобы не отпугнуть от себя многих и многих людей», – пояснил он.

Аграновский также обратил внимание на организованную информационную травлю Грудинина и то обстоятельство, что к пропаганде против кандидата от КПРФ подключились госканалы и доверенные лица действующего президента РФ.

По словам адвоката, мы отвыкли от того, что выборы – это «соревнование идей, программ, предложений, а не война на уничтожение», и они должны «активизировать в обществе лучшие силы».

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы с Путиным – не враги. Мы соперники. Мы абсолютно важная часть этого соревнования под названием выборы. Мы все работаем на Россию. Враги для нас – это Навальный и олигархи. А с верховным главнокомандующим мы соперники и участники нормального демократического процесса», – подчеркнул адвокат.

Путину, считает Аграновский, нужна лево-патриотическая оппозиция, а не оппозиция пятой колонны в лице Навального и олигархов, которые увидели в Грудинине опасность и пытаются очернить его, но «эффект абсолютно обратный».

«Люди, которые сейчас топчут Грудинина якобы в поддержку Путина, президенту как раз вредят. Среди них есть даже до этого момента уважаемые мной журналисты, даже некоторые деятели оппозиции. Они почувствовали момент, когда, как им кажется, можно заработать маленькую денежку скромную или маленькую должностишку. Или перейти из оппозиции в какую-то позицию. Так они думают. Все равно печенек сейчас им никаких не дадут – там целая очередь», – сказал адвокат и добавил, что представители левого движения, выступающие против Грудинина, «либо провокаторы по глупости, либо за деньги».

«Поэтому я бы сказал тем, кто сейчас поливает грязью Грудинина – и так называемым левым, и охранителям – выборы закончатся, а позор останется. Просто не позорьтесь, – заключил он. – Вот так им от меня и передайте от меня, Аграновского Дмитрия Владимировича!»

Москва, Ольга Ветрова

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