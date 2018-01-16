Смертельная тренировка: подросток умер в бассейне

Сегодня в плавательном бассейне «Чайка» в подмосковном Пересвете во время тренировки умер подросток. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила единая пресс-служба администрации Сергиево-Посадского района.

Известно, что подготовкой спортсмена руководил тренер первой категории Евгений Майоров. «Во время тренировки, находясь в воде, спортсмен почувствовал себя плохо и перестал держаться на воде. Тренер оказывал первую медицинскую помощь, немедленно была вызвана скорая помощь, однако спасти атлета не удалось. Причина смерти устанавливается», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что погибший спортсмен тренировочной группы 1 года обучения спортивной школы «Центр» 2004 года рождения занимался плаванием с 2013 года, имел третий спортивный разряд по этому виду спорта.

Согласно сведениям, содержащимся в справке государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», выданной 30 августа 2017 года сроком на 6 месяцев, спортсмен был допущен к тренировкам и соревнованиям по плаванию.

При министерстве спорта Московской области создана специальная комиссия, которая проведёт собственную проверку случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.18

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