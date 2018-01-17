В Подмосковье гибелью подростка на тренировке по плаванию заинтересовался СКР

В подмосковном Северо-Посадском районе после смерти 13-летнего мальчика на тренировке по плаванию организована доследственная проверка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. Известно, что ЧП произошло накануне, 16 января в городе Пересвет. Во время тренировки по плаванию 13-летнему мальчику стало плохо, тренеры незамедлительно извлекли его из воды. Реанимационные мероприятия не дали результатов, мальчик скончался.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи. В ходе проверки будут опрошены родители погибшего, тренерский состав, медицинский персонал, дети.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», погибший спортсмен тренировочной группы 1 года обучения спортивной школы «Центр» занимался плаванием с 2013 года, имел третий спортивный разряд по этому виду спорта.

Согласно сведениям, содержащимся в справке государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», выданной 30 августа 2017 года сроком на 6 месяцев, спортсмен был допущен к тренировкам и соревнованиям по плаванию.

При министерстве спорта Московской области создана специальная комиссия, которая проведёт собственную проверку случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.18

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