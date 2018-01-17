Идеолог российского капитализма Чубайс получил в лицо обличающими его листовками

Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Арслан Ибрагимов бросил листовки в лицо главы «Роснано» Анатолия Чубайса, протестуя против либеральных реформ и приватизации 1990-х годов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба партии.

Инцидент произошел во время экспертной сессии «Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот» на Гайдаровском форуме в Москве. Сразу после акции «нацбол» был задержан сотрудниками охраны.

В распространенных листовках Чубайс назван «одним из основателей олигархического капитализма в России», «чья политическая и экономическая деятельность нанесла наибольший вред стране».

«Чубайс полагает, что капитализм является единственным путём России, несмотря на противоположные мнения, – заявляют авторы листовки. – Партия «Другая Россия» выступает за полный пересмотр итогов ваучерной приватизации и залоговых аукционов, и привлечение к ответственности одного из главных её идеологов – Анатолия Чубайса».

По мнению активистов, Гайдаровский форум является «платформой для пропаганды либеральных идей реформаторов 90-х, пришедших к власти ради корыстных целей и действующих обманом, бессовестных угнетателей собственного народа».

«Другороссы» напоминают, что Россия – мировой лидер по неравенству распределения национальных доходов – 71 процент личных активов принадлежит одному проценту сверхбогатых, а «социальная пропасть между бедными и сверхбогатыми в России расширяется с каждым днем».

«Только у нас существует чудовищный феномен «работающих бедных» – не бездельников на пособии, а трудяг, вкалывающих порой на нескольких работах, но едва сводящих концы с концами», – говорится в листовке.

Олигархи, подчеркивают «другороссы», «не заработали свои громадные состояния честным трудом, талантом и интеллектом, а лишь оказались в нужном месте в нужное время».

«В подавляющем большинстве население России негативно относится к итогам приватизации, – подчеркивается в листовке. – Как показывают данные, около 80 % россиян считают её нелегитимной и выступают за полный или частичный пересмотр её итогов».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.18

Предвыборный скандал в Сибири: Штаб Путина готов отказаться от подписей. / СМИ: Задержан экс-глава службы безопасности Березовского. / За отказ принимать новые купюры магазинам пригрозили штрафами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»