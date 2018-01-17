Разочаровал? ВЦИОМ понизил Грудинина до Жириновского

Кандидат на пост президента России от КПРФ Павел Грудинин, приковывавший к себе внимание прессы и граждан в конце декабря – начале января, затормозил предвыборный рейтинговый «забег». Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) понизил его рейтинг. Теперь гендиректор совхоза им. Ленина идет в ногу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, хотя ранее обгонял его по результатам опросов.

По результатам исследования за 11-15 января, безоговорочным лидером предвыборной гонки остается действующий глава государства Владимир Путин. Если верить ВЦИОМу, за него готовы отдать свой голос 73,2% граждан, а Грудинин и Жириновский набирают по 6,1%. Рейтинг скандальной телеведущей Ксении Собчак подрос до 1,2%, основателя «Яблока» Григория Явлинского – до 0,8%, а бизнес-омбудсмен Борис Титов сдает позиции – 0,3%.

Комментируя обновленный рейтинг кандидатов, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что неожиданное выдвижение Грудинина «привело к всплеску внимания к нему» – он «легко собрал исторический электорат коммунистов», опередив «такого столпа политической сцены, как Владимир Жириновский». Этому способствовал «широкий запрос на новые лица на левом фланге, законсервировавшемся уже длительное время назад». Вместе с тем сыграла роль и самопрезентация Грудинина как «красного директора», социально ориентированного предпринимателя. Однако, по словам Федорова, процесс роста рейтинга Грудинина остановился спустя две недели после выдвижения 10-11 января.

Как считает глава ВЦИОМ, значительную роль сыграла информационная атака против Грудинина, связанная с его зарубежными счетами. «Узнав благодаря СМИ и социальным сетям больше о «коммунисте-миллиардере», избиратели засомневались, действительно ли он – та фигура, которой можно доверять? Как результат, рейтинг Грудинина стал стагнировать, теперь он не опережает Жириновского, а делит с ним второе место», – заключил Федоров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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