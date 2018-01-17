Утонул: в Подмосковье возбуждено уголовное дело после гибели мальчика в бассейне

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 13-летнего мальчика на тренировке по плаванию. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Расследование ведется в рамках статьи УК РФ «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«Согласно полученным от эксперта данным смерть подростка наступила в результате утопления вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей неустановленными лицами, являющимися работниками бассейна», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В СКР также уточнили, что к настоящему времени проведен осмотр места происшествия, запланированы допросы тренерского состава, родителей, детей и медицинского персонала.

Как сообщал «Новый День», трагический случай произошел 16 января в городе Пересвет. Мальчик скончался во время тренировки в бассейне «Чайка». Последний раз он проходил диспансеризацию в августе прошлого года – был признан здоровым и допущен к тренировкам на ближайшие полгода.

Погибший спортсмен тренировочной группы 1 года обучения спортивной школы «Центр» занимался плаванием с 2013 года, имел третий спортивный разряд по этому виду спорта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.18

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