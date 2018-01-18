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Четверг, 18 января 2018, 12:44 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В московской школе задержан старшеклассник с ножами и бензином

В Москве охранник школы задержал ученика старших классов, который пытался пронести в учебное заведение ножи и флакон с бензином, передает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телекомпании, инцидент произошел в центре Москвы. По предварительным данным, ученик старшего класса также пытался пронести в здание строительные инструменты.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Москва, Светлана Антонова

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