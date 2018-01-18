Путин – не указ: в организации детского отдыха в России вскрыто множество нарушений

Счетная палата России обнаружила многочисленные нарушения в организации детского отдыха. Как показала проверка – соответствующие поручения президента РФ «правительством не выполнены, выполнены не в полном объеме, либо с нарушением срока». В том числе, зафиксировано завышение показателей, в результате чего о реальном положении дел судить очень сложно.

Согласно выводам аудиторов, данные разных ведомств о количестве действующих лагерей и численности отдохнувших существенно расходятся. В частности, по данным Минтруда России, в 2016 году отдохнуло 6,92 млн детей, а по данным регионов, – 8,6 млн. По данным Роспотребназдора в летнюю кампанию 2016 года было охвачено 5,86 млн. детей, а по данным Росстата – 4,79 млн. человек.

Как подчеркнул на коллегии Счетной палаты аудитор Владимир Катренко, численность оздоровленных детей завышалась, и это «не позволяет оценить реальную ситуацию».

Кроме того, до 2017 года полномочия органов государственной власти как федерального, так и регионального уровня по организации отдыха и оздоровления не были конкретизированы, не был определен федеральный орган, осуществляющий разработку и реализацию государственной политики в этой сфере. Минобрнауки стал им только в апреле 2017 года. До этого мониторингом занимался Минтруд России.

Проверка показала – средства федерального бюджета распределялись между регионами по заявочному принципу, что привело к сильной «дифференциации финансовой поддержки регионов». Так, 24% от общего объема федеральных средств (1,1 млрд руб.) были получены шестью регионами (Карачаево-Черкесия, Астраханская область Дагестан, Тыва, Марий Эл, Ингушетия). Доля средств федерального бюджета в общем объеме финансирования составила в Карачаево-Черкессии и Астраханской области – более 70%, в Дагестане и Тыве – более 65%, в Марий Эл – почти 61%.

«По итогам 2016 года 22 региона не обеспечили соблюдение своих гарантийных обязательств. В результате отдыхом и оздоровлением было охвачено на 8,5 тысяч детей меньше, чем планировалось», – говорится в докладе.

Образовавшуюся экономию у 10 субъектов в сумме 10,5 млн рублей перераспределили только 2 из 69 регионов, имеющих на это право – Чечне и Владимирской области – по индивидуальному расчету, без каких-либо обоснований.

Кроме того, выяснилось, что регионы «ненадлежащим образом обосновывали стоимость путевок». К примеру, в Тыве цена одного дня пребывания в лагере за счет федерального бюджета оказалась более чем в 2 раза выше стоимости одного дня в том же лагере за счет республиканского бюджета. В результате – расходы на приобретение путевок за счет федерального бюджета были завышены на 22,5 млн рублей.

Вместе с тем, как выяснила Счетная палата, сохраняются и проблемы кадрового дефицита. Например, в Брянской области в 2016 году в лагерях, где отдыхали 669 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствовали медицинские работники. Зачастую прием педагогов осуществлялся недобросовестно. В частности, в Смоленской области в лагере «Торпедо» у пяти воспитателей и вожатых не было документов, подтверждающих их педагогическое образование, , а в санатории Пржевальского в Смоленской области у 17 из 53 работников не было подтверждено отсутствие судимости.

Как отметил Катренко, безопасность – главное в организации детского отдыха, однако ежегодно в регионах выявляются лагеря, работающие без уведомления Роспотребнадзора и МЧС. В 2016 году в 24 регионах оказалось 55 таких лагерей, в основном в Крыму, Ленинградской, Свердловской, Московской, Тульской и Тверской областях. В 2017 году – 17 «несанкционированных» лагерей на территории 12 регионов.

Проверка также выявила множество нарушений санитарных норм при организации детского отдыха: мутность питьевой воды, приемка продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Кроме того, в некоторых местах отдыха отсутствовала система видеонаблюдения.

Вместе с тем, как отметила Счетная палата, не выполнено и поручение президента РФ о порядке информирования МЧС о маршрутах передвижения к местам отдыха по труднодоступной местности, водным, горным объектам.

Как отметил Катренко, по данным МВД, только за май-июнь 2017 года при проверке лагерей выявлено свыше 7 тысяч недостатков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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