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Четверг, 18 января 2018, 14:24 мск

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«За непослушание»: в Подмосковье 3-летняя девочка впала в кому после жестокого избиения

Житель подмосковной Балашихи арестован за зверское избиение 3-летней девочки – дочери своей сожительницы. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, у пострадавшего ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота и ушиб грудной клетки.

Как уточнили в ведомстве, преступление было совершено вечером 15 января. По данным следствия, 30-летний мужчина, находившийся «в состоянии наркотического опьянения», «из личной неприязни» избил ребенка. В результате малышку госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где она впала в кому 2-ой степени.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. При допросе он дал признательный показания, заявив, что избил девочку в наказание за непослушание. По уголовному делу назначен ряд экспертиз.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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