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Четверг, 18 января 2018, 17:47 мск

Москва

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«Одни дома»: СКР начал проверку пожара в квартире, где были заперты дети

В Москве проводится доследственная проверка обстоятельств пожара, в котором пострадали трое детей. Все они находились дома без присмотра взрослых. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

ЧП произошло днем 17 января в квартире на четвертом этаже жилого дома на Свободном проспекте. Во время пожара входная дверь была закрыта, поэтому, спасаясь, дети 2007, 2006 и 2011 годов рождения выпрыгивали из окна на импровизированные батуты и настилы, сделанные прохожими.

В результате несовершеннолетние отравились продуктами горения, а также получили ушибы при падении. Их госпитализировали и оказали необходимую помощь.

Теперь следователи устанавливают причины пожара, а также выясняют, почему дети были дома без присмотра.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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